بالصور.. «مستقبل وطن» بملوى يشارك الأيتام احتفالات المولد النبوى الشريف

نظم حزب "مستقبل وطن" أمانة بندر ملوى، جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، زيارة إلى جمعية "البر والإحسان" لرعاية الأيتام، بالتزامن مع احتفالات "المولد النبوى الشريف" ، لمشاركة الأطفال ومنحهم الهدايا العينية وحلوى المولد.

وأوضح القائمون على الحزب أن مشاركة "الأيتام" لا تقتصر على الاحتفالات لكن سنظل نحتفل بهم على مدى العام قائلين إذا أردت أن تدخل الجنة فانظر إلى يتيم.

وفى سياق متصل قام أعضاء الحزب من الشباب بتقديم هدايا شخصية لكل الأطفال ابتهاجا بهم فى أفراحهم وأحزانهم ورسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام.



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