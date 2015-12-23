استئناف محاكمة 30 متهمًا في قضية «خلية أوسيم» الإرهابية.. غدًا

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد حسن النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

واتهمت النيابة، المتهمين وعددهم 30 بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور، والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب .

كما وجهت النيابة، للمتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

وتواصلت اتهامات النيابة، بإتهام المتهمين باتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة “أوسيم” عبر زرع عبوة هيكلية أمام “مجلس المدينة” فضلاً عن إتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى “شركة الكهرباء” بالمنطقة .

وبرز في قائمة الإتهامات الاتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي” على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم؛ لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل .