أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استئناف محاكمة 30 متهمًا في قضية «خلية أوسيم» الإرهابية.. غدًا

Google+ Print
استئناف محاكمة 30 متهمًا في قضية «خلية أوسيم» الإرهابية.. غدًا استئناف محاكمة 30 متهمًا في قضية «خلية أوسيم» الإرهابية.. غدًا

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد حسن النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

واتهمت النيابة، المتهمين وعددهم 30 بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور، والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب .

كما وجهت النيابة، للمتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

وتواصلت اتهامات النيابة، بإتهام المتهمين باتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة “أوسيم” عبر زرع عبوة هيكلية أمام “مجلس المدينة” فضلاً عن إتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى “شركة الكهرباء” بالمنطقة .

وبرز في قائمة الإتهامات الاتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي” على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم؛ لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا