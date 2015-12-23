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صحيفة بريطانية: انقسام «إخوان» مصر خطة مدبرة لتبرئة بعض القيادات من تهم الإرهاب

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صحيفة بريطانية: انقسام «إخوان» مصر خطة مدبرة لتبرئة بعض القيادات من تهم الإرهاب صحيفة بريطانية: انقسام «إخوان» مصر خطة مدبرة لتبرئة بعض القيادات من تهم الإرهاب

أرشيف

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن تنظيم الإخوان في وسع من نطاق الدعاية في وسائل إعلام تابعة له، تقول إن انقسامات حادة بين جيلي القيادات التاريخية والشباب تعصف بصفوف التنظيم من الداخل مع اقتراب الذكرى الـ5 لثورة 25 يناير الحاشدة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وكانت مواقع إخبارية ووسائل إعلام مرتبطة بالتنظيم أول من كشف النقاب عن هذه الخلافات التي أسفرت عن وقف المتحدث باسم الجماعة في مصر محمد منتصر وتعليق عضويته لمدة أربعة أشهر.

وأكدت مصادر مقربة من التنظيم في مصر، بحسب «العرب»، أن تضخيم الحديث عن الانقسامات داخلها، جاء من قبل مجموعة قيادات تقليدية تحاول التبرؤ من عنف الشباب، وإبعاد اتهامات دأبت المصرية من خلالها على تحميل قيادات التنظيم المسؤولية عن العنف.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى التنظيم في 3 يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، قتل المئات من رجال الأمن المصريين في هجمات تقول الحكومة إن تنظيمات إرهابية مرتبطة بالإخوان المسلمين مسؤولة عنها.

وقالت المصادر لـ”العرب” إن التنظيم يشهد بالفعل خلافات في وجهات النظر، لكنها لا ترقى إلى مستوى الانقسامات الحادة التي تتم الإشارة إليها حاليا.

وذكرت أن محاولة تصدير هذه الخلافات إلى الرأي العام يهدف حتما إلى التسويق لشكل ديمقراطي زائف داخل التنظيم، وتقديم صورة قد تجذب تعاطفا سياسيا مع القيادات الشيوخ، حيث يخضع أغلبهم إلى محاكمات أمام القضاء المصري.

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