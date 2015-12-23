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نيابة بنها تأمر بحبس حداد وسرعة ضبط زميله لتكوينهما تشكيلا لسرقة السيارات

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نيابة بنها تأمر بحبس حداد وسرعة ضبط زميله لتكوينهما تشكيلا لسرقة السيارات نيابة بنها تأمر بحبس حداد وسرعة ضبط زميله لتكوينهما تشكيلا لسرقة السيارات
أمرت نيابة مركز شرطة بنها برئاسة المستشار إسلام شريف بحبس "حداد" أربعة أيام على ذمة التحقيق وبسرعة ضبط وإحضار زميله الهارب لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المغافلة بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أسامة ندا رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغا من "محمود.ص"، عامل، بسرقة الدراجة النارية الخاصة به.

تم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها وضبطهم والمسروقات وتوصلت جهود البحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية أن مرتكبى الواقعة كل من "أشرف.ع"، 19 سنة، "حداد" و"محمد.أ" وشهرته "وزة"، 30 سنة، عاطل، ومتهم فى عدة قضايا سرقة، بتهمة تكوين تشكيلى عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بالمغافلة.

وباستهداف المتهمين تم ضبط الأول وتبين هروب الثانى وبمواجهته المتهم المضبوط بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكاب بعض وقائع سرقة دراجات نارية منها واقعة المحضر رقم 3942 جنح مركز بركة السبع بشأن بلاغ "سمير شبل محمود " بسرقة الدراجة النارية ز واقعة المحضر رقم 932 جنح قسم ثان طنطا بشأن بلاغ " محمود ياسين عبد الصادق".

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 29230 جنح مركز بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365

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