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مرور القاهرة يضبط 68 ألف مخالفة متنوعة لسيارات ومركبات بدون لوحات خلال 2015

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مرور القاهرة يضبط 68 ألف مخالفة متنوعة لسيارات ومركبات بدون لوحات خلال 2015 مرور القاهرة يضبط 68 ألف مخالفة متنوعة لسيارات ومركبات بدون لوحات خلال 2015
كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين العاصمة بهدف رصد المخالفات المرورية وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير، لأمن القاهرة مع انتشار الخدمات المرورية لإزالة أى معوقات لحركة المركبات.

تمكنت الإدارة من خلال حملاتها المرورية منذ بداية السنة الحالية من رصد 54351 مخالفة سير بدون ترخيص "قياده – تسيير"، و4309 حالة السير عكس الاتجاه وحجز 1718 سيارة مخالفة كما تم ضبط 14608 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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