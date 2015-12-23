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«مايكروسوفت» تطلق مبادرة «مصر تعمل» لدعم الشركات الناشئة عبر الإنترنت

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«مايكروسوفت» تطلق مبادرة «مصر تعمل» لدعم الشركات الناشئة عبر الإنترنت «مايكروسوفت» تطلق مبادرة «مصر تعمل» لدعم الشركات الناشئة عبر الإنترنت

إيماناً منها بأهمية ريادة الأعمال، أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق بوابة “ تعمل” المخصصة لرواد الأعمال ويمثل هذا إضافة جديدة لمبادرة “مصر تعمل” التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تركزعلى دعم عملية تطويرالقوى العاملة بهدف تحقيق الفائدة للشباب المصري

وقالت غادة خليفة، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت: “نحن ندرك أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مصر ولهذا قررنا تطوير المبادرة وتوسع الخدمات التي تقدمها لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة”، موضحة  أن المبادرة تشمل مجموعة من الخدمات التي تساعد الشباب المصري على الابتكار وتوفير كل الدعم اللازم لهم؛ لتشجيعهم على بناء شركاتهم الخاصة كما توفر للشركات الناشئة الفرصة للاستعانة بخبراء في مجالات متعددة مثل التسويق وتكنولوجيا المعلومات عن طريق يوم الاستشارات التي تعقده شهريا.

وأضافت غادة خليفة “أن الموارد المالية أصبحت متاحة بشكل كبير لجميع الشباب المصري المبتكر ولكن التحدي الحقيقي يكمن في إنشاء شركة مبتكرة تستطيع المنافسة في السوق المصري”.

وفي هذا الإطار، تهدف بوابة “مصر تعمل” لرواد الأعمال إلي دعم المشروعات المصرية الناشئةعن طريق بناء الكفاءات الخاصة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات ريادة الأعمال، وتقدم البوابة مجموعة من الخدمات والأدوات التكنولوجيا المجانية لدعم وتشجيع رواد الأعمال ومنها مواد تعليمية في مجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات؛ بالإضافة إلي معلومات متنوعة عن السوق المصري والبيئة الاستثمارية المصرية.

ومن الأدوات التكنولوجية التي تقدمها مايكروسوفت من خلال بوابتها لدعم رواد الأعمال أداة عرض المشاريع والمنتجات التي تمنح الفرصة لكل رائد أعمال لنشر احتياجاته الخاصة، والترويج لها، ومراجعة العطاءات وعروض الأسعار الخاصة بالشركات الناشئة الأخرى. وكذلك تعطي له الفرصة للبحث عن مشروعاتأخرى بل والتواصل مع رواد الأعمال الآخرين والتعرف على ابتكاراتهمومشاريعهم الريادة، الأمر الذي يدعم فكر ريادة الأعمال مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ككل.

يذكر أن شركة مايكروسوفت(ناسداك MSFT  ) تأسست عام 1975 ، وهي الشركة العالمية الرائدة في عالم البرمجيات والخدمات والحلول التى تساعد المستهلكين والشركات على إطلاق أقصى قدراتهم.

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