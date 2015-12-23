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كادينا سير: لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة بينيتث.. ومورينيو في الطريق

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كادينا سير: لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة بينيتث.. ومورينيو في الطريق كادينا سير: لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة بينيتث.. ومورينيو في الطريق

مستقبل مورينيو يبدو غامضا إلا أنه قد يكون مشرقا بوجود اثنين من أكبر أندية أوروبا يريدون خدماته.

تقرير إسباني قدمته كادينا سير ذات المصداقية الكبيرة في إسبانيا قال إن ريال مدريد قد يعيد جوزيه مورينيو ليأخذ مكان رافا بنيتيث على دكة النادي الملكي.

وكانت تقارير عدة في الأيام الماضية قد تحدثت عن استبدال مانشستر يونايتد لويس فان جال بمورينيو.

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إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قالت إن بنيتيث غير قادر على التحكم في لاعبي ريال مدريد، وصحيفة ماركا أشارت إلى أن بعض نجوم الميرنجي طلبوا رحيله.

وقالت الإذاعة أن بنيتيث لا يجد أي دعم من لاعبيه وعلاقته أصبحت سيئة جدا بخاميس رودريجيز وإيسكو ما قد يعجل برحيله مع عدم رضا الجمهور عنه.

تقرير كادينا يقول إنه رافا قد يرحل عن ريال مدريد قبل أول مباراة مقبلة للفريق على سانتياجو بيرنابيو أمام ريال سوسييداد يوم 30 يناير المقبل.

وذكر التقرير أن مورينيو مرشح للعودة إلى الميرنجي.

ولكن التقرير يأتي بعد تصريحات من فلورنتينو بيريز صرح فيها بأن بينيتث "الحل وليس المشكلة" لريال مدريد.

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