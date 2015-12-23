6 حقائق مثيرة عن جوارديولا.. يفضل كراوتش على روني ويساعده مارادونا كرة الماء

هل كنت تتوقع أن يكون جوارديولا صاحب الكرة الجميلة والتيكي تاكا والاستحواذ من المدربين الذين يفضلون اللعب ببيتر كراوتش على واين روني؟

جريدة (فور فور تو) عرضت ست حقائق مثيرة عن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ نقدمها لكم.

1 – يفضل كراوتش على روني

في 2006 كتب جوارديولا عدة مقالات في جريدة "البايس" خلال كأس العالم بألمانيا، اختار بيب مهاجما بالنسبة له هو الأفضل وكان بيتر كراوتش.

كتب تحديدا "واين روني ربما حاسم أكثر وأجمل للمشاهدة، لكن المؤكد أن كراوتش يهم أكثر فمعه يمكنك أن تلعب مباراة على كرواتش وعندما تلعب مباراة كرواتش يمنحك هذا الكثير، فهو يعرف ماذا يفعل بالقدمين وكذلك بالرأس".

2 – بدأ التدريب في المكسيك

الكثيرون يعرفون عن جوارديولا أنه بدأ التدريب في برشلونة ب وهذا صحيح فهي كانت بدايته الرسمية كمدير فني قبل أن يدرب الفريق الأول ويقوده لمجد كبير، بعد الاعتزال في 2005 مع الأهلي القطري بأشهر قليلة قرر العودة للعب مع دواردوس دي سينالوا للعب تحت قيادة خوانما ليو الذي أراد التعلم منه.

بيب كان يحمل دائما كتابا يدون فيه ملاحظاته خلال التدريبات حتى طلب منه ليو يوما ما دراسة الخصم والقيام بعمل المدرب المساعد وتدريب اللاعبين على بعض الجمل.

لاحقا الثنائي التقيا عندما قاد ليو ألميريا في 2011 وواجه برشلونة تحت قيادة بيب وفاز الأخير 8-0 لتتم إقالة المدرب المكسيكي.

3 – مارادونا كرة الماء

أحد مساعديه هو مانويل إيستارتي لاعب كرة الماء الأسطوري في إسبانيا ويلقب بمارادونا كرة الماء، إيستارتي ليس مساعدا فنيا لبيب لكنه عمل معه في برشلونة طوال السنوات الأربع التي قضاها هناك قبل أن ينتقل معه إلى بايرن ميونيخ.

4 – خروجه الأول من برشلونة كان سيئا

عندما رحل جوارديولا من برشلونة كمدرب نال الاحترام الذي يستحقه بعد أن قاد الفريق لبطولتي دوري أبطال أوروبا ولكن في 2001 عندما رحل كلاعب كان خروجا من الباب الخلفي بعد اجتماع مفاجيء مع خوان جاسبارت الذي لم يحضر حتى مؤتمر وداعه.

وداع لم يليق بلاعب كبير في صفوف برشلونة فاز معه بستة ألقاب دوري وكذلك بطولة لدوري أبطال أوروبا.

5 – كاتب ومؤلف

ربما هناك الكثير من الكتب أصدرت مؤخرا عن سيرته الذاتية كتبت بأقلام صحفيين لكن هل تعلم أن جوارديولا نفسه كاتب ومؤلف؟

فقد أصدر في 2001 كتابا اسمه (شعبي، كرة القدم) لكن المشكلة أن الكتاب تم إصداره فقط باللغة الكاتالونية كما أنه لا يمكنك أن تجد نسخة منه إذ لا ينوي بيب إعادة نشرها.

6 – أول لقب كان صغيرا لكنه الأهم

ربما بطولة الدرجة الرابعة مع برشلونة ب لا تقارن تماما بدوري أبطال أوروبا لكن هذا الأمر ليس بالنسبة لجوالاديولا نفسه الذي فاز بالاثنين.

بيب قاد برشلونة ب للفوز والصعود للدرجة الثالثة ويقول عنها جوارديولا "واحدة من أكثر اللحظات السعيدة التي عشتها كرجل رياضي".