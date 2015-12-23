تقرير في الجول – داميان داف.. نهاية 20 عاما من الركض بسرعة

قد لا يتسبب اسمه في ومضات بأي جزء من ذاكرتك الكروية، لكن فريق تشيلسي-مورينيو في 2004/2005 بالتأكيد سيفعل.

هل تعلم أن هناك هذا الأيرلندي اعتبره جوزيه مورينيو "الفردة التانية" لآريين روبن.. واستقدمه كلاوديو رانييري بثمن أعلى مما استقدم خوان سيباستيان فيرون وهيرنان كريسبو؟

هل تتذكر قصة مارادونا وقيادته لثورة نابولي على الشمال الإيطالي؟ ذلك الرجل الأيرلندي قاد ثورة نادي مغمور اسمه فولام على أوروبا بأسرها.

كان عضوا في الفريق الذي ضم أسماء مثل بتر تشك وكلود ماكاليلي وكارفاليو ولامبارد وكيزمان وجو كول ودروجبا وجوديونسن وآريين روبن واستطاع الفوز بالدوري في أول موسم لمورينيو بخسارة واحدة فقط طوال 38 مباراة.

في هذا الموسم سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفا.

الجناح الأيمن الأيرلندي قال عنه مورينيو أنه ينتظر عودة روبن من الإصابة حتى يصبح لديه جناحين بنفس المواصفات مما يوفر لفريقه العرض المناسب.

داميان داف أعلن اعتزاله أول أمس الاثنين بعد 20 عاما من كرة القدم.

البداية

ولد داف في دبلن في 2 مايو 1979 ولعب لعدة أندية في العاصمة الأيرلندية قبل الانتقال لناشئي بلاكبرن روفرز في عام 1996.

الجناح الأيمن السريع جدا لعب أول مباراة له مع الفريق الأول لبلاكبرن في آخر يوم من موسم 1996/97 أمام ليستر سيتي.. ليفوز بجائزة رجل المباراة إيذانا ببداية مسيرته الرائعة.

هدف لداميان داف في شباك أرسنال

ومنذ 97 وحتى 2003 لعب داف 116 مباراة سجل فيهم 22 هدف.

تشيلسي

داف كان صفقة أحضرها كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي الحالي عندما كان في تشيلسي مطلع موسم 2003/2004 في بدايات ملكية رومان أبراموفيتش للنادي اللندني.

14 لاعب استقدمهم تشيلسي في هذا الموسم كان الأيرلندي أغلاهم بـ17 مليون جنيه إسترليني.. أغلى من فيرون وأدريان موتو وهيرنان كريسبو وجو كول وكلود ماكاليلي.

تشيلسي أنهى هذا الموسم في المركز الثاني خلف جيل أرسنال اللا هزيمة بفارق 11 نقطة ومن نصف نهائي دوري الأبطال أمام موناكو.

الموسم لم يكن جيدا لداف حيث سجل 6 أهداف فقط مع تشيلسي رانييري.

مورينيو

انفجر الجناح الأيرلندي تحت قيادة الـ"سبيشيال وان" ليسجل 10 أهداف في الموسم الأول ثم يطفي نجمه مجددا ليسجل 3 أهداف في الموسم الثاني.

في الموسم الأول كان داف مهم جدا في فوز الفريق بالدوري وكأس الرابطة وفي مشوار الفريق في دوري الأبطال حيث سجل الهدف الأخير في الفوز على برشلونة 4-2 في دور الـ16.

إجمالا في تشيلسي، سجل داف 19 هدفا في موسمين مع الفريق رحل بعدهما إلى نيوكاسل.

بعد تشيلسي

انتقل داف لنيوكاسل في 2006 مقابل 5 مليون جنيه إسترليني مع صعوبة بقاءه في تشيلسي بعد الاستثمارات الواسعة لأبراموفيتش ليستمر مع الماجبايز حتى 2009 وتكون اللقطة الأخيرة له معهم الهدف العكسي الذي أرسلهم للدرجة الثانية أمام أستون فيلا.

ثورة فولام

لم يكمل داف مشواره مع نيوكاسل في الدرجة الثانية لينتقل لفولام ويقود الفريق في مشوار تاريخي للدوري الأوروبي حيث وصل لنهائي 2010 ليخسر أمام أتلتيكو مدريد 2-1.

أستراليا

مرت السنين عادية منذ 2010 حتى 2014، ليرحل داف بعد نهاية عقده لملبورن سيتي في أستراليا ثم شامروك روفرز في أيرلندا.

المنتخب

داف لعب 100 مباراة مع أيرلندا وشارك في كأس العالم 2002 ويورو 2012، لكن تظل أهم أهدافه الـ8 مع المنتخب في شباك السعودية في كأس العالم 2002.