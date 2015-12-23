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دانيلو: تأقلمي مع ريال مدريد كان أفضل مما أتوقعه لبدايتي معه

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دانيلو: تأقلمي مع ريال مدريد كان أفضل مما أتوقعه لبدايتي معه دانيلو: تأقلمي مع ريال مدريد كان أفضل مما أتوقعه لبدايتي معه

(إفي): أبدى الظهير البرازيلي دانيلو رضاه عن مستواه الشخصي في أول أشهر له مع نادي ريال مدريد.

وأكد دانيلو في تصريحات لقناة (بورتو كانال) البرتغالية أن تأقلمه مع ناديه الجديد كان "أفضل" مما كان يتوقعه.

وقال الدولي البرازيلي، الذي انضم للميرينجي الصيف الماضي مقابل 31 مليون يورو، "أعتقد أنني تأقلمت بشكل جيد، واستطعت أن ألعب دائما".

ودخل دانيلو (24 عاما) أوروبا من بوابة بورتو في 2011 وأصبح من الصفقات الأغلى في

تاريخه، حيث قدرت قيمة انتقاله حينها بـ17 مليون يورو.

وكان الظهير البرازيلي من الركائز الأساسية خلال ثلاث مواسم ونصف في صفوف "التنانين".

وعن أداء ريال مدريد في الليجا، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل، أشار دانيلو إلى أن الفريق مني بـ"هزائم" غير متوقعة، ولكنه مستمر في المنافسة على اللقب.

وأكد الظهير البرازيلي أنه يتابع مباريات بورتو وأبدى سعادته بالموسم الذي يقدمه النادي تحت قيادة المدرب الاسباني جولين لوبيتيجي، والذي يحتل حاليا الصدارة في الدوري البرتغالي.

وقال "أتمنى أن يحمل 2016 الكثير من النجاحات والانتصارات وأن يفوز بورتو بالدوري هو وريال مدريد أيضا".

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