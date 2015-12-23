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بالصور..المنظمة العالمية والزراعية تكرم مدير الرقابة على المبيدات بالشرقية

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بالصور..المنظمة العالمية والزراعية تكرم مدير الرقابة على المبيدات بالشرقية بالصور..المنظمة العالمية والزراعية تكرم مدير الرقابة على المبيدات بالشرقية
قالت مديرية الزراعة بالشرقية، إنه تم تكريم المهندس عاطف زناتى مدير الرقابة على المبيدات الزراعية فى المديرية، ضمن المكرمين فى حفل المنظمة العالمية والزراعية بالأمم المتحدة بروما، برئاسة الدكتور جراسلتودى سيليفا، وبحضور بسكالى سايدتو ممثل المنظمة بالقاهرة وقيادات الوزارة، تحت رعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، تقديرا للدور الريادى التى تقوم به المديرية فى محاربة الغش فى المبيدات والأسمدة.

يذكر أن محافظة الشرقية بالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئة، تبذل مجهودات كبيرة فى محاربة تلك التجارة المحرمة، والتى تشكل تجوالها خطورة على حياة المواطنين لما ثبت من سمية تلك المنتجات وتسببها فى الأورام السرطانية والفشل الكلوى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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