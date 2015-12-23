أخبار فلسطين اليوم.. الخارجية الأمريكية ترفض غلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

ركزت أخبار فلسطين اليوم، الأربعاء، على العديد من التقارير، ومن بين الأخبار، رفض وزارة الخارجية الأمريكية دعوات من 32 مشرعا بالكونجرس منهم المرشح الجمهورى المحتمل للرئاسة "تيد كروز" لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن.

ودعا المشرعون، وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إلى إلغاء إجراء استثنائى يسمح ببقاء مكتب المنظمة فى واشنطن مفتوحا.

وطبقا لما جاء فى نسخة من الرسالة نشرت على موقع "كروز" الإلكترونى فإن "حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بالتنديد علانية بأفعال منظمة التحرير الفلسطينية ويجب أن تتخلى على الفور عن الإجراء الذى يسمح لها بإبقاء مكتب المنظمة مفتوحا.

وأضافت: "السماح ببقاء المكتب مفتوحا فى واشنطن لا يقدم أى فائدة للولايات المتحدة أو عملية السلام."

ومن أخبار فلسطين اليوم ايضا ، أعلن جهاز الأمن العام بإسرائيل "الشاباك"، أنه اعتقل فى الأسابيع الأخيرة خلية عسكرية تابعة لحركة "حماس" فى بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جهاز "الشاباك" بالتعاون مع الجيش والشرطة فككوا قبل عدة أسابيع خلية لحركة حماس عملت فى منطقة أبو ديس بتوجيه من كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس فى قطاع غزة، وخططت لتنفيذ هجمات وتفجيرات فى إسرائيل.

وأشارت إلى أن الشبكة تتكون من 25 شخصا معظمهم طلاب فى جامعة القدس بأبو ديس وبينهم مواطن عربى إسرائيلى من قرية حورة البدوية فى النقب (جنوب إسرائيل) يدعى فادى أبو القيعان (19 عاما) ويترأسها أحمد عزام من سكان قلقيلية (شمال غربى الضفة) (24 عاما) والذى ذكر أنه كان على اتصال مع كتائب القسام وتلقى منهم إرشادات وتعليمات تتعلق بإعداد الأحزمة والعبوات الناسفة. وبحسب الإذاعة، تم العثور فى شقة استأجرها عزام فى بلدة أبو ديس على معمل لتصنيع العبوات الناسفة.