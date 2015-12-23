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"الاستثمار الأوروبى" يسهم بـ200 مليون يورو فى الخط الثالث لمترو الأنفاق

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"الاستثمار الأوروبى" يسهم بـ200 مليون يورو فى الخط الثالث لمترو الأنفاق "الاستثمار الأوروبى" يسهم بـ200 مليون يورو فى الخط الثالث لمترو الأنفاق
كشفت مصادر أن بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) سيساهم فى التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة-مطار القاهرة) بمبلغ 200 مليون يورو، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 2.1 مليار يورو.

وأفادت وزارة التعاون الدولى، منذ قليل، بأن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ستشهد غدا الخميس توقيع اتفاق التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع "المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة-مطار القاهرة) بين الهيئة القومية لمترو الأنفاق وبنك الاستثمار الأوروبى.

ومن المنتظر توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية خلال العام المقبل بإجمالى 340 مليون يورو.

ويدرس البنك حاليا عددا من المشروعات للمساهمة فى تمويلها وذلك فى إطار مساندة البنك لجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين هذه مشروع ترام الإسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، يسهم فيها البنك بحزمة تمويلية بحوالى 150 مليون يورو.

كما يدرس البنك الأوروبى المساهمة بحوالى 75 مليون يورو لتمويل مشروع شراء 13 قطارا للخط الثانى لمترو الأنفاق، بإجمالى 175 مليون يورو، وفقا للمصادر.

ومن المنتظر أيضا توقيع اتفاقية للحصول على تمويل بقيمة 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل مشروع مزرعة رياح بخليج السويس بإجمالى 360 مليون يورو.

ويعد البنك أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر إذ تقدر استثماراته فى بحوالى 7.3 مليار يورو منذ افتتاح مكتبه فى القاهرة عام 1979. وساهمت تلك التمويلات قى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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مصر 365

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