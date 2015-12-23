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مفاجأة.. الإخوان تؤسس شركات بالخليج لضرب تحويلات المصريين بالخارج

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مفاجأة.. الإخوان تؤسس شركات بالخليج لضرب تحويلات المصريين بالخارج مفاجأة.. الإخوان تؤسس شركات بالخليج لضرب تحويلات المصريين بالخارج
رصدت أجهزة أمنية خطة لجماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف ضرب الاقتصاد والتأثير على قيمة العملة المصرية "الجنيه" وإضعاف قدرته الشرائية، عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج " الدولار – اليورو " مقابل الجنيه المصرى بأسعار مرتفعة جدًا عن السوق بقيم تتراوح من 25 إلى 30 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك.

وذلك بما يعادل نحو 10 جنيهات للدولار، و10 ونصف لـ اليورو، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.

وسنوافيكم بالتفاصيل..
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- نكشف مخططات "الجزيرة القطرية" لإشعال الفوضى فى ذكرى 25 يناير.. تعاقدت مع مراسلى فضائيات مجهولة مقابل ألفى دولار شهريا لنقل المظاهرات.. وزودتهم بأجهزة بث متطورة لنقل أى اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين
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مصر 365

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