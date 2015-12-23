أخبار عاجلة

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزراء الخارجية العرب يعقدون غدا اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركى بالعراق

Google+ Print
وزراء الخارجية العرب يعقدون غدا اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركى بالعراق وزراء الخارجية العرب يعقدون غدا اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركى بالعراق
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا غدا الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات لبحث التدخل التركى العسكرى فى الأراضى العراقية .

ويرأس وفد فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى كما تأكد مشاركة وزراء خارجية فلسطين و البحرين والكويت وتونس والأردن والإمارات.

كان مصدر دبلوماسى عربى مسئول أفاد بأن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا، الخميس، مشروع بيان يدعو العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.


>أفاد مصدر دبلوماسى عربى مسئول بإن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا، الخميس، مشروع بيان يدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية