وزراء الخارجية العرب يعقدون غدا اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركى بالعراق

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا غدا الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات لبحث التدخل التركى العسكرى فى الأراضى العراقية .

ويرأس وفد مصر فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى كما تأكد مشاركة وزراء خارجية فلسطين و البحرين والكويت وتونس والأردن والإمارات.

كان مصدر دبلوماسى عربى مسئول أفاد بأن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا، الخميس، مشروع بيان يدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.

أفاد مصدر دبلوماسى عربى مسئول بإن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا، الخميس، مشروع بيان يدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.

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