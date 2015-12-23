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محافظ جنوب سيناء يعلن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بطور سيناء فى مارس

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محافظ جنوب سيناء يعلن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بطور سيناء فى مارس محافظ جنوب سيناء يعلن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية بطور سيناء فى مارس
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن توزيع 3 آلاف وحدة سكنية فى مارس المقبل، بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة، وذلك فى حضور وزير الإسكان بعد موافقته على دعم مرافق الوحدات بـ30 مليون جنيه، نظرا لارتفاع تكلفة المرافق بجنوب سيناء.

وأشار المحافظ فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، إلى أن المرافق فى المحافظات تتكلف بقيمة 12 جنيها للمتر فى الأمور العادية، بينما فى محافظة جنوب سيناء يتكلف المتر 24 جنيها، كاشفا فى الوقت نفسه عن تسليم 2500 وحدة أخرى بمدن أخرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمشايخ البدو ونواب طور سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بمكتب المحافظ بديوان المحافظة بطور سيناء وبحضور اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، وغريب حسان وسارة صالح، نائبا دائرة طور سيناء.

وأضاف المحافظ أنه لن يلغى عقد المتعاقدين فى جنوب سيناء، ولن تقطع الكهرباء بمجرد الحجز على أى فندق أو منشأة سياحية فى جنوب سيناء.

وأوضح فودة أنه سوف يعين المدرسين العاملين بالحصة البالغ عددهم 26 مدرسا بعد موافقة وزير التعليم، كما هنأ المحافظة بالمولد النبوى الشريف، مشيرا إلى أنه سوف يحضر اليوم احتفال الليلة المحمدية بحضور وكيل أول وزارة الأوقاف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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