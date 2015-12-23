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النائب رزق ضيف الله يحصل على موافقة بإنشاء كوبرى مشاه لـ"عبدالقادر"

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النائب رزق ضيف الله يحصل على موافقة بإنشاء كوبرى مشاه لـ"عبدالقادر" النائب رزق ضيف الله يحصل على موافقة بإنشاء كوبرى مشاه لـ"عبدالقادر"
حصل رزق ضيف الله نائب العامرية وبرج العرب على موافقة الهيئة الهندسية لإنشاء كوبرى مشاه بمدخل منطقة عبدالقادر فى "مرغم"، بعد شكاوى الأهالى للنائب من تكرار الحوادث خاصة للأطفال وكبار السن.

وتقدم النائب بطلبات لحى العامرية والهيئة العامة للطرق والكبارى وحصل على الموافقة وتكليف شركة المقاولون العرب وسرعة إجراء بحوث على التربة وإعداد جدول زمنى للتنفيذ.

كما تقدم ضيف الله بطلب لإنشاء كوبرى عند مدخل منطقة قشوع بالعجمى وحصل على موافقة المسئولين على ان يحدد موعد بدء تنفيذ المشروع فى الفترة القادمة.

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