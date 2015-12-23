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محافظ الأقصر و"الأورمان" يدشنان مشروع 50 عربة للباعة المتجولين

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محافظ الأقصر و"الأورمان" يدشنان مشروع 50 عربة للباعة المتجولين محافظ الأقصر و"الأورمان" يدشنان مشروع 50 عربة للباعة المتجولين
اتفق محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مع مؤسسة الأورمان على إقامة 50 مشروعا صغيرا عبارة عن عربات للباعة المتجولين بشكل حضارى، وسيقوم بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم بين محافظ الأقصر ومحمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وممثلى شركة المصريات، وستقوم كلية الفنون الجميلة بعمل التصميم المقترح ليتماشى شكل العربة مع الطابع المميز للأقصر.
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