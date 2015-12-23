بالصور.. أهالى شمال سيناء يواصلون احتفالاتهم بالمولد النبوى

واصل أهالى شمال سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالاتهم بالمولد النبوى الشريف، ونظمت احتفالات وحلقات ذكر فى الزوايا التابعة للطرق الصوفية بمناطق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، والعريش ، وقرية الروضة غرب العريش، ورفح وبئر العبد.

وشهدت زواية الجورة جنوب الشيخ زويد تجمع المئات من أبناء المناطق المختلفة للاحتفال بالمولد النبوى فى لقاء استهل بتلاوة القرآن الكريم وابتهلات وأناشيد وتواشيح.

وفى شوارع المدن المختلفة نصبت شوادر لبيع الحلوى وسط إقبال من الأهالى لشراء حلويات المولد وإهدائها لبعضهم البعض.



>