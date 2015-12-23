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بالصور..محافظ كفر الشيخ يزور دور الأيتام ويوزع حلوى المولد وبطاطين عليهم

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بالصور..محافظ كفر الشيخ يزور دور الأيتام ويوزع حلوى المولد وبطاطين عليهم بالصور..محافظ كفر الشيخ يزور دور الأيتام ويوزع حلوى المولد وبطاطين عليهم
فى لفتة إنسانية، قام الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى المؤسسة الإيوائية للبنين، التابعة لجمعية تنمية المجتمع الجديدة، بمدينة كفرالشيخ، وزع خلالها بطاطين وعلب حلوى المولد على الأطفال الأيتام، بمناسبة المولد النبوى الشريف، ويبلغ عددهم 35 طفلا من سن 6 سنوات وحتى 18 عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، ويتلقون الرعاية الكاملة من إعاشة وإقامة بالمؤسسة.

وصافحهم محافظ كفرالشيخ بروح من الدعابة وحاورهم ليطمئن منهم على مستوى الرعاية المقدمة إليهم.

كما زار محافظ كفرالشيخ دار الحنان لرعاية اليتيمات بحى غرب كفر الشيخ، ووزع عليهم البطاطين وحلوى المولد النبوى، واطمأن على حسن معاملتهم، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم، والبالغ عددهم 18 طفلة، حيث ترعى الدار اليتيمات من سن 6 سنوات حتى سن الزواج، وتوفر لهم كل الرعاية الصحية والاجتماعية والإقامة الكاملة التى تتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم، مشيًرا إلى أن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم التى تأمر برعاية اليتيم وخاطبهم قائلا: يكفيكم فخراً أن قائدكم هو "الرسول صلى الله عليه وسلم" الذى ولد وعاش يتيما ومات عظيماً فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وإننى أرى فيكم المستقبل الواعد الذى ينقل إلى مصاف الدول المتقدمة.

وحث محافظ كفرالشيخ المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلاً "إن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام".

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن عمل الخير فى الدنيا كلها انطلق من هذا البلد الآمن "مصر"، وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتفعيل الخير وتنشيطه، فجاءت بنصوص (فسارعوا وسابقوا.. يسارعون فى الخيرات.. وهم لها سابقون)، فالمسارعة والمسابقة فى الخيرات هى من سمة أهل الإسلام، ووّصّفت هذه الأمة بأنهم يؤّثرون على أنفسهم، ويقدموا غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا من أهل العوز والحاجة (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، وعمل الخير مغروز فى هذه الأمة، ولكن قد يضعف حيناً ويخبو حيناً.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المقصود من هذه اللقاءات والزيارات هو تنشيط ودفع العمل الخيرى، وفتح أبوابه للناس، وبيان أن طرق الخير غير منحصرة فى مجال من المجالات، بل كل إنسان باستطاعته أن يقوم بعمل خيرى، أويساهم فى عمل خيرى.

واستدل فى كلمته أيضًا بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم- "أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك".

ورافقه خلال جولته المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة والسكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن، وحنان سيف النصر مدير الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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