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محافظ قنا يشهد الصلح بين "آل عبدالمجيد و آل عبدالفتاح" بنجع حمادى

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محافظ قنا يشهد الصلح بين "آل عبدالمجيد و آل عبدالفتاح" بنجع حمادى محافظ قنا يشهد الصلح بين "آل عبدالمجيد و آل عبدالفتاح" بنجع حمادى
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا جلسة صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين أبناء آل عبد المجيد وآل عبد الفتاح بنجع قطية قرية السلامية بمركز نجع حمادى، بحضور اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من أبناء العائلتين والقرى المجاورة.

وتقدم الهجان بالشكر لأبناء العائلتين لارتضائهم الصلح مطالبا أبناء العائلتين بالاقتداء بالرسول الكريم وتحذيره من حرمة الدم المسلم ونبذ أى دعاوى للتعصب ليعيش الجميع أخوة متحابين، كما شكر رجال الشرطة ولجنة المصالحات داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الصلح ويثبت أركانه وأن يوفقنا إلى توحيد كلمتنا.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة بالتعاون مع لجنة المصالحات ورجال الشرطة نجحت فى الفترة الماضية فى إنهاء العديد من الخلافات الثأرية بقرى ومراكز المحافظة، داعيا الجميع إلى التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بمحافظة قنا التى لا يجنى أحدا من وراءها إلا الخراب، وأكد على أنه يشجع ويتابع بصفة مستمرة خطوات لجان المصالحات فى إنهاء الخلافات الثأرية بين العائلات.

وأكد مدير أمن قنا على أن وزارة الداخلية تسعى إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات فى جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا على أنها السبيل الوحيد للاستقرار والأمن.

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مصر 365