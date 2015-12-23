بالصور.. دورة تدريية لمشايخ المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

عقدت دورة تدريبية لعدد من مشايخ المعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بأكاديمية التدريب بكفر الشيخ، لتأهيل من وقع عليهم الاختيار لتولى مسئولية المعاهد الأزهرية بعدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد السروى مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، وبحضور المدربين أشرف السلكاوى، والدكتورة منال عطية، وعلاء الجابرى، والسيد فتحى عبده مدير إدارة التدريب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

قال صلاح غبير شيخ معهد الروضة الثانوى للبنين، إن التدريب أتى فى وقت مناسب ليمدنا بالمادة العلمية والقانونية المتعددة التى تساعد شيخ المعهد فى عمله، وتعدد الموضوعات التى تجعل المتدرب قادرا على اداء مهامه على أكمل وجه سواء النواحى الإدارية أو الخاصة بشئون العاملين والطلاب وغيرها ليكون شيخ المعهد مديرا ناجحاً.

يذكر أن مشيخة الأزهر بالقاهرة أعلنت عن مسابقة لتولى المتقدم مهام شيخ معهد تقدم على مستوى الجمهورية 900 من العاملين بالمعاهد الأزهرية نجح منهم بعد اختبار 300 على مستوى الدجمهورية، وبدأت عقد تدريبات لهم لتأهيلهم لأداء وظيفة شيخ معهد.



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