تأثير ميدو؟ المقاصة يدهس الإسماعيلي برباعية

خسر الإسماعيلي أول مباراة له بعد رحيل مدربه أحمد حسام "ميدو" من مصر للمقاصة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتقدم ميدو باستقالته من تدريب الإسماعيلي للمرة الثانية هذا الموسم، قائلا إنها بلا رجعة هذه المرة. ( اقرأ التفاصيل )

فميدو قال إنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

ليطلب رئيس النادي الإسماعيلي محمد أبو السعود من المدرب العام أشرف خضر قيادة الفريق في الفترة الحالية.

سجل أهداف المقاصة محمود وحيد في الدقيقتين 39 و90، وميدو جابر في الدقيقة 69، وعمرو بركات في الدقيقة 83.

فيما سجل هدف الإسماعيلي مروان محسن في الدقيقة 43.

افتتح وحيد التسجيل للمقاصة بعد جملة رائعة، انتهت بتسديدة قوية سكنت شباك محمد عواد.

ولكن الإسماعيلي رد عن طريق مروان محسن الذي ارتقى لعرضية متقنة من سعد حسني، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

ولكن المقاصة ضغط أكثر في الشوط الثاني، ليخطف ميدو جابر التقدم من جديد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تابع بها كرة مرتدة من حائط الإسماعيلي بعد ركلة حرة.

ضغط الإسماعيلي بكامل صفوفه من أجل التعادل وشارك عفروتو، ولكن البديل عمرو بركات سجل هدفا رائعا من تسديدة قوية أنهت أمال الدراويش في العودة.

وعاد وحيد للتسجيل من جديد بهدف رابع، لينتهي اللقاء بنتيجة ثقيلة.

واستعاد المقاصة صدارة الدوري من الداخلية برصيد 21 نقطة.

بينما استمر الإسماعيلي سادسا برصيد 13 نقطة.