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الإسماعيلي: تأثرنا أمام المقاصة بما حدث.. وشيكابالا كان مسؤولية ميدو

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الإسماعيلي: تأثرنا أمام المقاصة بما حدث.. وشيكابالا كان مسؤولية ميدو الإسماعيلي: تأثرنا أمام المقاصة بما حدث.. وشيكابالا كان مسؤولية ميدو

أكد أشرف خضر المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه تأثر في الخسارة من للمقاصة 4-1 بالمشاكل التي نشبت بين مدربه المستقيل أحمد حسام "ميدو" وحسني عبد ربه.

وخسر الإسماعيلي أول مباراة له بعد رحيل مدربه أحمد حسام "ميدو" من مصر للمقاصة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتقدم ميدو باستقالته من تدريب الإسماعيلي للمرة الثانية هذا الموسم، قائلا إنها بلا رجعة هذه المرة. ( اقرأ التفاصيل )

فميدو قال إنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

وقال خضر عقب المباراة لقناة "TEN": "الإسماعيلي تأثر بالمشاكل لأن كل اللاعبين تابعوا ما حدث بين ميدو وعبد ربه، كما عانينا من إجهاد بعض اللاعبين وهذا ظهر في الهدفين الثاني والثالث للمقاصة بالرغم من تحذيرنا من اعتماد المقاصة على هذه الطريقة".

واستدرك "لم نتوقع الهزيمة الثقيلة وأهدرنا العديد من الفرص، وهذا يزيد من الضغوط النفسية على اللاعبين في هذا الوقت الصعب".

وأشار خضر إلى أن لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" تأثر برحيل ميدو، رغم انتظامه في تدريبات الفريق قبل المباراة.

وأوضح "شيكابالا بالتأكيد تأثر نفسيا بالرغم من انتظامه في التدريبات، لأن ميدو كان الأقرب له وهو من ضمه إلى الفريق".

وواصل متما "كنت أتمنى أن نعمل في ظروف أفضل من تلك، وتحدثنا مع اللاعبين على مدار اليومين السابقين ولكن أي تأثير سواء إيجابي أو سلبي لن يظهر خلال يومين فقط".

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