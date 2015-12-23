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مدرب المقاصة: لم نتوقع هذا الفوز على الإسماعيلي

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مدرب المقاصة: لم نتوقع هذا الفوز على الإسماعيلي مدرب المقاصة: لم نتوقع هذا الفوز على الإسماعيلي

لم يتوقع إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة الفوز الكبير على الإسماعيلي 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وخسر الإسماعيلي أول مباراة له بعد رحيل مدربه أحمد حسام "ميدو" من للمقاصة 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال جلال عقب المباراة لقناة "TEN": "لم نتوقع الفوز الكبير على الإسماعيلي خاصة بعدما سجلوا هدف التعادل".

وتابع "المهم أننا عوضنا الخسارة من الداخلية في الجولة السابقة".

واستبعد جلال إمكانية تدريب الإسماعيلي هذا الموسم، مؤكدا احترامه لتعاقده مع المقاصة.

وواصل متما "الإسماعيلي يمتلك لاعبين كبار وقادر على منافسة الأهلي والزمالك".

وتقدم ميدو باستقالته من تدريب الإسماعيلي للمرة الثانية هذا الموسم، قائلا إنها بلا رجعة هذه المرة. ( اقرأ التفاصيل )

فميدو قال إنه يتعرض لمؤامرة في الإسماعيلي من حسني عبد ربه وشقيقه، ليخير مجلس الإدارة بين استمراره أو قائد الفريق مع الدراويش. ( اقرأ التفاصيل )

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