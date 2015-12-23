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ضبط عاطلين بحيازتهما 17 قطعة حشيش و500 قرص مخدر وأفيون فى أسوان

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ضبط عاطلين بحيازتهما 17 قطعة حشيش و500 قرص مخدر وأفيون فى أسوان ضبط عاطلين بحيازتهما 17 قطعة حشيش و500 قرص مخدر وأفيون فى أسوان
تمكن ضباط مباحث قسم ثانى أسوان والقوة المرافقة، اليوم، من ضبط عاطلين بحوزتهما 17 قطعة من مخدر الحشيش و500 قرص مخدر وسلاح نارى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين تحت تصرف نيابة القسم.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارًا بضبط المتهم "مصطفى.ا" 15 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم ثانى أسوان، والمتهم "أحمد.س" 31 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم أول- وبحيازتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنها حوالى 200 جرام و500 قرص لعقار التامول المخدر، وفرد روسى محلى الصنع وطلقة من نفس عيار السلاح المضبوط، وكمية من مادة الأفيون المخدر وزنها حوالى 50 جراما.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال قسم ثانى أسوان لسنة 2015 م، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365