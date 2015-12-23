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إخلاء سبيل مطرب يمنى بكفالة 20 ألف جنيه بعد ضبطه فى أحضان ساقطة بـ"الهرم"

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إخلاء سبيل مطرب يمنى بكفالة 20 ألف جنيه بعد ضبطه فى أحضان ساقطة بـ"الهرم" إخلاء سبيل مطرب يمنى بكفالة 20 ألف جنيه بعد ضبطه فى أحضان ساقطة بـ"الهرم"
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة، ومحمد معبد وكيل أول النيابة، بإخلاء سبيل "أحمد.م.غ" يمنى الجنسية بكفالة 20 ألف جنيه لاتهامه بممارسة الرذيلة بشقة سكنية بحدائق الأهرام، كما أمرت النيابة بحبس "إيمان.س" الفتاة المتهمة بممارسة الدعارة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتها لمحكمة الجنح لبدء محاكمتها فيما هو منسوب إليها، مع سرعة ضبط وإحضار القوادة التى تدير الشقة التى ضبط بها المتهمين.

كان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة قد تلقى معلومات تفيد بقيام مطرب يمنى معروف يدعى "أ.غ" وبصحبته فتاة بقضاء ليلة حمراء داخل شقة مفروشة بحدائق الأهرام.

وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة ضمت العقيدين أحمد طاهر وعصام أبو عرب والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف رجال مباحث الآداب، وتمت مداهمة الشقة، وأثناء ضبط المتهمين قام المطرب بالقفز من شباك الشقة بالدور الثانى وهو "عارٍ تمامًا" للهروب، ونجحت القوة من ضبطه وأصيب فى أذنيه بنزيف.

وبمواجهة المتهم وأكد أنه مطرب معروف ويقوم بالغناء فى الحفلات والملاهى الليلية وحاول الهروب خوفًا من افتضاح أمره، وبالبحث الجنائى عن المتهمة تبين أنها مسجلة ومتهمة فى 13 قضية آداب وسرقة، وتم ضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ 5500 جنيه والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وإرسالهما للنيابة لتتولى التحقيق.


>- مطرب يمنى يقفز من الشرفة عاريا قبل ضبطه يمارس الجنس مع ساقطة بحدائق الأهرام

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