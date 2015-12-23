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استكمال محاكمة المتهمين بقضيتى «أحداث الطالبية».. غدًا

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استكمال محاكمة المتهمين بقضيتى «أحداث الطالبية».. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقضيتى «أحداث الطالبية».. غدًا

تنظر غدًا الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى، محاكمة المتهمين فى قضيتى «أحداث الطالبية»؛ لاتهامهم بالاشتراك فى التجمهر .

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاك عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام؛ وذلك بغرض إرهابى، وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.

ويحاكم بالقضية كل من “هشام شعبان حسن وإسلام مصطفى علوان و محمد جمال صبرى  وأثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام وهم محمود اسماعيل احمد محمد و درويش احمد محمود درويش محمود والمتهم عبد الرحمن محمد حسين”.

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