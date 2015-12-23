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كاتب فلسطيني: يجب تشكيل حلف مع الإسرائيليين الرافضين للتطرف

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كاتب فلسطيني: يجب تشكيل حلف مع الإسرائيليين الرافضين للتطرف كاتب فلسطيني: يجب تشكيل حلف مع الإسرائيليين الرافضين للتطرف

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، عودة بشارات، إنّ المقال الذي يتم كتابته من جانب الكتاب الفلسطينيين في الصحف الإسرائيلية لا يكفي في التأثير على المُجتمع الإسرائيلي، مُضيفاً أنّه يُوجد تجاوب من هذا المجتمع إلا أنّه بشكل بسيط.

وأضاف بشارات خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ الجمهور العربي الموجود في اسرائيل يُشكل نسبة الـ 20% من المواطنين، إلا أنّهم لم يقودوا الرأي العام، وكذلك لم يكن لهم دور في الصحافة، والراديو، والتليفزيون.

وتابع بشارات أنّه: “هناك بعض الجماعات الإسرائيلية ترفض ما تقوم به الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لذلك يجب على المجتمع الفلسطيني أنْ يُشكل حلفاً مع هؤلاء من أجل تغيير الوضع الذي يَضر فلسطين، واسرائيل من ناحية العنصرية، والتطرف”.

وأكد بشارات أنّ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قلقة “جداً” من الجماعات الإسرائيلية التي تنتقد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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