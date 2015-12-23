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غدًا.. استئناف محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ»

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غدًا.. استئناف محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ» غدًا.. استئناف محاكمة 36 متهمًا في قضية «خلية الصواريخ»

تستأنف غدًا الخميس، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «خلية الصواريخ»؛ لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، حيث تستمع المحكمة إلى باقى شهود القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً، من بينهم 12 متهماً هارباً، عددًا من الإتهامات، على رأسها: “إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص”.

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