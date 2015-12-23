إذاعات راديو النيل تحتفل بالمولد وأعياد الميلاد

كتب: إنجي لطفي

في إطار احتفالات مصر بمولد الرسول الكريم وأعياد الميلاد المجيد، أكد ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل أن اذاعات راديو النيل ( ميجا – نغم – هيتس – شعبي ) تقدم مجموعة من البرموهات التي تظهر احتفالات كل المصريين بالمناسبتين، كما تقدم الإذاعات مجموعة من الأغنيات والأحاديث الدينية.

وأضاف عبد العزيز أن إذاعات راديو النيل كان من الضروري أن تحتفل بالذكرى ال ٥٩ لانتصار مصر على العدوان الثلاثي وصمود شعب بورسعيد ومعه كل أبناء الشعب المصري وفي هذا الإطار أنتجت الإذاعات مجموعة من البروموهات تحي شعب بورسعيد وانتجت اذاعة شعبي اغنية لهذه المناسبة للمطرب ابراهيم عبد القادر.

كما تقدم شعبي مجموعة متميزة من اغاني السمسمية التي تتغنى بالنصر كما تذيع طوال اليوم أغنيات لكبار المطربين و المطربات مثل: يارايح بورسعيد لشادية و الله واكبر ودع سمائي وغير ذلك من الاغنيات التي رددها كل ابناء الشعب المصري في هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر .