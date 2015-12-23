ما وراء كرة القدم – كيف يحتفل برشلونة مع جماهيره حول العالم

دائما ما يتغنى عشاق كل ناد حول العالم بحب ناديهم. ربما تفصل حدود المكان ما بين عشاق أي نادي أوروبي حول العالم ولكن نادي برشلونة قرر إزالة هذه العوائق ليحتفل مع جماهيره حول العالم.

سلسلة ما وراء كرة القدم يقدمها FilGoal.com لتغطية ما وراء مباريات اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

الاهتمام يصنع الولاء

أنشأ النادي حسابا مخصصا لمحاورة الجماهير على تويتر وللرد على كل ما يخص شؤون النادي الكتالوني وذلك جاء إبان حسم البطولات الكبرى في مايو الماضي.

لذا في أعقاب فوز النادي بخماسية أخري أكدت سطوة النادي الكتالوني هذا الموسم كان جميع الجماهير حول العالم سعداء بهذا الإنجاز التاريخي الذي يتطلع له بعض الأندية الكبيرة.

لذا تتجه أنظار مشجعي برشلونة إلى كامب نو في المباراة القادمة حيث يحتفل النادي بكل بطولاته سوياً. لكن ماذا عن باقي الجماهير؟

برشلونة في الصدارة على مواقع التواصل الإجتماعي

ربما يفتخر بعض جماهير مانشستر يونايتد بإمتلاكهم أكبر قاعدة جماهيرية حول العالم والتي تقدر بحوالي 370 مليون مشجع بينما يأتي برشلونة ثانياً بحوالي 300 مليون مشجع.

ولكن برشلونة في الصدارة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث يمتلك أكثر من 130 مليون متابع على حساباته المختلفة على فيس بوك، تويتر، إنستجرام.

وليستغل النادي هذه الشعبية الجارفة خاصة على تويتر إذ يمتلك أكثر من 23 مليون متابع على 7 حسابات مختلفة بلغات مختلفة منها اللغة العربىة ليطلب من جماهيره إرسال تغريدات احتفالا بفوز النادي بالخماسية بعدما فاز بكأس العالم للأندية مستخدمين هاشتاج #FCB5 وسيقوم النادي بتحضير مفاجأة بطريقة مختلفة!

هل قمت بتجربتها؟ سيفاجئك رد النادي إذن.

قد تجد صورة لثلاثي الـMSN أو خماسي برشلونة العظيم أو احتفال للجماهير. ولكن الصورة ستضمن إسم حسابك الشخصي على تويتر كجزء من ولاء النادي تجاه كل مشجع ليشعره أنه جزء من النادي تطبيقاً لمقولة برشلونة التاريخية "أكثر من مجرد ناد"

وإن لم تعجبك الصورة يمكنك إرسال تغريدة أخرى وقد تجد صورة مختلفة يقدمها لك النادي من أجلك لتشارك النادي الفرحة والفخر بالفوز بخمس بطولات في 2015.

تجربة سابقة من برشلونة

واستخدم النادي هذا الحساب من قبل إبان مباراة الكلاسيكو التي انتهت برباعية نظيفة على سنتياجو برنابـيو إذ كان يدعم جماهيره قبل المباراة طالباً منهم إرسال تويتات دعم للنادي وسيقوم النادي بالرد عليهم بطريقة مبتكرة.

واستخدم النادي ليونيل ميسي في الترويج لهذه الحملة وكسب ولاء جماهيره بصورة أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة قبل المباراة المرتقبة حين إذن.