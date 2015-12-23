البروكلى والشيكولاتة الداكنة والليمون على قائمة أهم خمسة أطعمة لصحتك

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أفضل 5 أطعمة صحية ضرورية لصحة الإنسان ومنها:

1- الليمون: وفقا للتقرير وجد أن ثمرة واحدة من الليمون يوميًا تحتوى على أكثر من 100% من الحصة اليومية من فيتامين C، مما يساعد على زيادة مستويات الكولسترول HDL الجيد وتقوية العظام، ومركبات الفلافونويد الموجودة فى حمضيات الليمون والتى تمنع نمو الخلايا السرطانية، وتقوم بدور مضاد للالتهابات.

2-البروكلى: كما وجد أن ثمرة واحدة من البروكلى تحتوى على أكثر من 100% من احتياج الجسم اليومى لفيتامين K ونحو 200 فى المائة من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين C - وهما من المواد الغذائية الأساسية لبناء العظام و يساعد على الحد من العديد من أنواع السرطان.

3- الشيكولاتة الداكنة: تناول 7 جرامات منها يوميًا يمكن أن تقلل من ضغط الدم عند الأشخاص الأصحاء، ومسحوق الكاكاو غنى بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والذى يحد من الكولسترول السىء LDL وزيادة مستويات HDL الجيدة.

4-البطاطس: حيث إن ثمرة البطاطس الواحدة تحتوى على 0.66 ملى جرام من حمض الفوليك الذى يساعد فى بناء الخلايا وتقريبا نفس الكمية الموجودة فى كوب واحد من السبانخ أو البروكلى، كما أن ثمرة البطاطس تساعد على ما يقرب من ثمانية أضعاف مضادة للسرطان، وتعزيز المناعة فيتامين A التى يحتاجها الجسم يوميًا.

5- البقوليات: (الفاصوليا والبسلة والعدس والفول)

>كما وجد أن تناول البقوليات أربع مرات فى الأسبوع تساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%، كما أنها تقل من خطر الإصابة بسرطان الثدى.