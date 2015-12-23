«الوزراء»: إجراءات عاجلة لإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع بأسعار مناسبة

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بإتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الاساسية والمواد الغذائية باسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الاعمال بالعمل علي خفض الاسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.

وأوضح إسماعيل، في بيان الأربعاء، أنه سيعقد عددًا من الاجتماعات علي مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غدا الخميس؛ لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناه عن المواطنين.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفه مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل ٤٦ فدانا في الدقهلية، و ٩٦ فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و٢٦ فدانا بالاقصر، و١٦فدانا بالفيوم، و٢٥فدانا بأسيوط، و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و١٢٠ بأسوان الجديدة، و٥٠ بالإسماعيلية، و١٢بالزقازيق إلى جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف القاويش، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الاسعار ويعمل علي توفير السلع.

من جانبها، أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار.

وأشارت إلى أن الصندوق سيعلن يوم الأحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها (٣٥٠) سيارة كمرحله اولي، وذلك بإتاحة ٧٠% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي ٦ سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل راس المال علي ان يتحمل الشباب ( اصحاب شركة التضامن الثلاثه) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة.

وأضافت، أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (٥٠٠) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (٢٠٠٠) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، وأشارت إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل علي ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.