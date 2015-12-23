الملكة رانيا: السلام هو جوهر الإسلام والمسيحية

أكدت قرينة عاهل الأردن الملك عبدالله، الملكة رانيا العبدالله، الأربعاء، أن السلام هو جوهر الإسلام والمسيحية.. قائلة "إن تزامن احتفال المسلمين بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم والمسيحيين بميلاد النبى عيسى عليه السلام فى أسبوع هذا العام يذكرنا بقيمنا المشتركة ويؤكد المبادىء التى نتشاركها ومنها السلام".

وقالت الملكة رانيا، فى تهنئتها للأردنيين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وعيد الميلاد المجيد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (انستجرام)، "فى أسبوع واحد هذا العام نحتفل بالرسالة التى بعثها لنا عز وجل مع اثنين من رسله رسالة الإيمان والخير والمحبة".

وأضافت "كلى أمل أن يستمر أبناؤنا وأحفادنا بالاحتفال عاما بعد عام بالمولد النبوى وبعيد الميلاد بينما أصوات المؤذنين وأجراس الكنائس تمتزج داعية للصلاة والتعايش والتآخى. . وأن تعود هاتان المناسبتان بالخير وعلى الأوطان العربية بالوحدة والتعايش والسلام".

>