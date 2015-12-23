اعتقال شقيقين سوريين فى النمسا بسبب صلاتهما بمنظمات إرهابية

>اعلنت السلطات النمساوية اعتقال شقيقين سوريين مراهقين فى مركز للاجئين فى النمسا للاشتباه فى تورطهما مع منظمات إرهابية، إحداها تنظيم"داعش".

وقال ممثلو الادعاء فى غراتس الأربعاء إن الشقيقين، 16 سنة و18 سنة، ألقى القبض عليهما يوم 17 ديسمبر فى بلدة ليبرنج القريبة ومازالا قيد الاحتجاز، حسبما نقلت وكالة الصحافة النمساوية، وأضافوا أن المعلومة التى أدت إلى إلقاء القبض عليهما جاءت من ألمانيا، حيث تتهم السلطات شقيقهما الثالث الأكبر بالانضمام إلى تنظيم داعش.

ومن بين الشخصين اللذين اعتقلا فى النمسا، يشتبه فى أن واحدا منهما قاتل فى سوريا لصالح تنظيم الدولة، بينما ينتمى الآخر إلى أحرار الشام، وهى جماعة سلفية تعمل بالأساس فى شمال سوريا، ولم يكشف عن هويتيهما.

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