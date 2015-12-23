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«لعنة ميدو» تصيب الدراويش.. الإسماعيلي يسقط برباعية أمام مصر المقاصة

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«لعنة ميدو» تصيب الدراويش.. الإسماعيلي يسقط برباعية أمام مصر المقاصة «لعنة ميدو» تصيب الدراويش.. الإسماعيلي يسقط برباعية أمام مصر المقاصة

حقق نادي المقاصة، فوزًا ثمينا على نظيره الإسماعيلي، بأربعة أهداف، في اللقاء الذي جمعمها منذ قليل، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري العام.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة المقامة على ملعب استاد الإسماعيلية، وافتتح محمود وحيد التسجيل للمقاصة في الدقيقة 39 من الشوط قبل أن يتمكن مروان محسن من إدراك هدف التعادل للدراويش صاحب الأرض والجمهور في الدقيقة 44.

ورفع المقاصة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا مقابل 13 نقطة للإسماعيلي الذي يحتل المركز السادس.

 

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