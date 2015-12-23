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احذر: الإكثار من اللحوم الحمراء يعرضك للسكتة الدماغية

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احذر: الإكثار من اللحوم الحمراء يعرضك للسكتة الدماغية احذر: الإكثار من اللحوم الحمراء يعرضك للسكتة الدماغية
السكتة الدماغية من الأمراض التى تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص حول العالم، ويرجع ذلك للعديد من العوامل منها الإكثار من اللحوم الحمراء والدهون.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الإكثار من اللحوم الحمراء يعد من أكثر العوامل التى تساعد على زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، وتهديد حياة المريض، والسبب يرجع إلى أن البروتين يزيد من فرص تعرض الشخص لانسداد الأوعية الدموية التى تغذى الدماغ، مما ينتج عنها الإصابة بالسكتة الدماغية لعدم وصول الدم للمخ.

كما وجد الباحثون فى ألمانيا، أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم الحمراء لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47% حالة، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونها بكميات صغيرة.

وحسب التقرير لم يرتبط بروتين الدواجن والمأكولات البحرية أو الخضراوات والمكسرات والبقول مع حدوث خطر إضافى للإصابة بالسكتة الدماغية.

وفى النهاية وجه الدكتور برنارد هارينغ فى جامعة فورتسبورغ بألمانيا، رسالة طمأنينة لمحبى اللحوم، قائلا: "لا بأس من تناول اللحوم الحمراء، لكن من الأفضل أن تكون خالية من ، بالإضافة إلى الحد من تناول كميات كبيرة منها، وذلك لتجنب المضاعفات وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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مصر 365

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