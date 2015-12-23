بيسيرو: تخلصنا من كابوس سموحة.. وبرج العرب سبب تطور الأداء

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي أن الفريق تخلص من آثار الخسارة أمام سموحة بثلاثية وأصبح جاهز بقوة لتقديم عروض قوية في الدوري .

وكان الأهلي قد فاز أمس الثلاثاء على حرس الحدود بنفس النتيجة.

وأشار المدرب البرتغالي في تصريحات صحفية إلى أن الفريق استحق الفوز على حرس الحدود وكان بمقدوره تسجيل عدد أكبر من الأهداف .

وأرجع بيسيرو تألق اللاعبين إلى اللعب في برج العرب مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد تطور في مستوى اللاعبين .

ويحتل الأهلي المركز التاسع في البطولة بـ12 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود متذيل الترتيب.