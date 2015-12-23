حسام عاشور يخضع لفحص على معصم اليد

تقرر خضوع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لفحص بالأشعة على معصم اليد بعد ان اشتكي من آلام بها عقب مباراة حرس الحدود.

وشارك عاشور أساسيا في فوز الأهلي 3-0 ونال لقب رجل المباراة حسب اختيار قراء FilGoal.com.

كما غاب عاشور عن خسارة الأهلي 3-0 أمام سموحة في الجولة السابقة.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن الاحتمال الأقرب هو قدرة عاشور سيكون على اللحاق بمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم السبت.

ولكنه عاد وأكد أن فحص الآشعة هدفه زيادة الاطمئنان علي حالته.

وكان عاشور قد سقط على يده أثناء لقاء الأهلي والحرس بعد التحام هوائي.