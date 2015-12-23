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غدًا.. محاكمة 13 متهما فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى

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غدًا.. محاكمة 13 متهما فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى غدًا.. محاكمة 13 متهما فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزى

محكمة جنايات جنوب الجيزة

 

تنظر غدًا الخميس، الدائرة 19 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود علاء، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، محاكمة 13 شخص؛ لإتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضي.

كانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كل من “أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علواني ومحمد حلمي وكلاء النيابة”.

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