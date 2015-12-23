الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من الأراضى اليمنية

>اعترض الدفاع الجوى السعودى صاروخا أطلقه الحوثيون من الأراضى اليمنية اليوم الأربعاء باتجاه منطقة عسير جنوب غرب المملكة السعودية

وقالت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الذى تقوده السعودية، فى بيان لها إن المضادات الأرضية تمكنت من تدمير الصاروخ بالقرب من مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير (السعودية)، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أية إصابات بشرية أو مادية.

من جهته، أكد مدير شرطة جازان، اللواء ناصر الدويسى أن منصات باتريوت التابعة للدفاع الجوى السعودى تمكنت من اعتراض وتدمير جميع الصواريخ التى أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، قبل أن تصل إلى أى هدف، ويعتبر هذا ثالث صاروخ تعترضه الدفاعات السعودية هذا الاسبوع .

وحذرت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن أمس الثلاثاء المليشيات الحوثية بأنها ستقوم باتخاذ إجراءات "قاسية لردع الأعمال العبثية " إذا استمرت فى إطلاق الصواريخ البالستية على أراضى المملكة على الحدود مع اليمن

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