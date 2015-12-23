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بالصور..السفير العمانى بالقاهرة يكرم القائمين على كتاب "عمان فى عيون مصرية"

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بالصور..السفير العمانى بالقاهرة يكرم القائمين على كتاب "عمان فى عيون مصرية" بالصور..السفير العمانى بالقاهرة يكرم القائمين على كتاب "عمان فى عيون مصرية"
أقام السفير خليفة الحارثى، سفير سلطنة عمان فى ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حفلاً صباح اليوم بمقر السفارة في القاهرة لتكريم الكتاب القائمين على كتاب "عمان فى مصرية"، والذى حمل فى طياته انطباعات لشخصيات مصرية عاشت فى عمان.

يأتى هذا الكتاب فى إطار التواصل الثقافى المستمر بين مصر وسلطنة عُمان، حيث شارك فى فعالية التكريم نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين والأدباء المصريين، خاصة الذين قضوا وقتًا من عمرهم للعمل فى سلطنة عٌمان، كصحفيين أو إعلاميين أو أدباء أو أساتذة جامعات وأكاديميين أو مسئولين فى المؤسسات الثقافية المصرية ومنهم الكاتب الدكتور أحمد درويش، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب.

ويسرد الكتاب الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، مقتطفات لعدد من الانطباعات لشخصيات مصرية عاشت فى عمان، حيث تعكس -بحسب مقدمة الناشر والمشرف عليه الدكتور أحمد درويش الأستاذ بكلية دار العلوم والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس- الروح الحضارية التى ينبغى أن تسود بين أبناء الشعوب العربية من حسن استقبال وحسن عرفان وتعاون صادق وتبادل بناء للخبرات، والذى تبنى به الحضارة المشتركة بين الأمم والشعوب.

وألقى السفير الشيخ خليفة بن على الحارثى "صاحب فكرة الكتاب"، كلمة أشاد فيها بالعلاقات بين سلطنة عمان ومصر، مؤكدًا عمقها ومتانتها وتميزها بالثبات والرسوخ، مشيرًا إلى أن التشاور والتفاهم قائم بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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