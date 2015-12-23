رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا يلتقى لافروف فى موسكو

>بحث رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو الوضع العسكرى والسياسى فى ليبيا، بحسب ما أعلنت الحكومة فى طرابلس ووزارة الخارجية الروسية.

واللقاء الذى جرى مساء أمس الثلاثاء بين الغويل ولافروف هو الأرفع مستوى لرئيس الحكومة فى طرابلس منذ تسلمه مهامه فى نهاية مارس الماضى.

وقال بيان نشره الاربعاء موقع الحكومة التى تدير العاصمة الليبية منذ عام ونصف ان الغويل اجتمع بلافروف "لمناقشة الوضع الراهن فى ليبيا والمواضيع والقضايا التى تهم البلدين فى عدة مجالات اقتصادية وتجارية".

واضاف البيان أن الغويل أوضح للجانب الروسى "التطورات السياسية الأخيرة فى ليبيا" وبينها توقيع سياسيين ليبيين وممثلين عن المجتمع المدنى الليبى فى المغرب على اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة ترفضه السلطات الحاكمة فى طرابلس، من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية الروسية فى بيان ان اللقاء بين الغويل ولافروف تطرق إلى "الوضعين العسكرى والسياسى فى ليبيا، إلى جانب سبل تعزيز التواصل الليبى الروسى فى عدة مجالات".

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