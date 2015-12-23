"صحة الإسكندرية" تغلق 4 صيدليات وتحرز أدوية مهربة ومحظور تداولها ببرج العرب

قامت إدارة الصيدلة بإدارة برج العرب الصحية بحملة تفتيش على عدد من الصيدليات بالمدينة، أسفرت عن ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية مهربة ومحظور تداولها فى 3 صيدليات، علاوة على أدوية منتهية الصلاحية فى أماكن البيع يتم الاتجار بها وضارة بالصحة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقد تم تحريزها وتحرير محاضر بقسم شرطة برج العرب بأرقام 9814. 9815 , 9816 لسنة 2015.

كما تم غلق 4 صيدليات لممارسة البيع دون وجود صيدلى وتم استدعاء المديرين المسئولين عن الصيدليات واستجوابهم وتحرير محاضر ضدهم بقسم شرطة برج العرب.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن المديرية لا تتهاون فى التأكد من سلامة الأدوية التى تباع للمرضى وتداولها بالإجراءات الصيدلية السليمة وفى وجود صيدلى مسئول.