ضبط 5 عاطلين بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة وأسلحة نارية بالغربية

شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بدائرة مركز شرطة طنطا وقسمى أول وثان المحلة الكبرى، حملة أمنية أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو بانجو و22 لفافة هيروين و100 قرص مخدر بقصد الاتجار، وبندقية وفرد خرطوش وطلقات.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة، رئيس مباحث مركز شرطة طنطا ومعاونوه، وضباط مباحث قسمى أول وثان المحلة الكبرى، وتحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل الفرع والقوة المرافقة لهما من ضبط "حسام.ع.م" –28 سنة عاطل- مقيم بقرية ميت حبيش البحرية - مركز طنطا وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 3 كيلو بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 33341 جنايات مركز طنطا لسنة 2015.

كما تم ضبط "طارق.ا.ص" –26 سنة عاطل- مقيم بقرية محلة مرحوم - مركز طنطا وبحوزته 22 لفافة هيروين تزن 22 جرامًا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34181 جنايات مركز طنطا لسنة 2015، كما تم ضبط "أبو اليزيد.ا.ا" – 32 سنة، عاطل- ومقيم بقرية خرسيت - مركز طنطا وبحوزته 100 قرص مخدر بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 33513 جنايات مركز طنطا لسنة 2015، وضبط "على.ع.م" –23سنة عاطل- مقيم بمنطقة محلة البرج - أول المحلة وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة لذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم 14384 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2015، و"محمد.ا.ع" –38 سنة عاطل- ومقيم بمنطقة الجمهورية - ثان المحلة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار تحرر عن ذلك المحضر رقم 63 أحوال قسم ثان المحلة لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيقات.