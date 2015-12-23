الاشتباه فى "كيس أعشاب" يؤخر إقلاع طائرة شركة النيل 45 دقيقة بمطار القاهرة

تسبب عثور مضيفة خطوط شركة النيل الخاصة على جسم غريب تحت أحد المقاعد فى تأخر إقلاع الطائرة المتجهة إلى الجوف بالسعودية، لمدة ٤٥ دقيقة لإعادة كافة الإجراءات الأمنية مرة ثانية على الطائرة والركاب.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مكتب شركة النيل للطيران بعثور مضيفة الطائرة على جسم غريب تحت أحد مقاعد الطائرة، أثناء إجراء افراد الضيافة للمراجعة قبل صعود الركاب.

وأضافت أن اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى، أصدر تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بتوجه فرق الإسعاف والمطافئ والكشف على المفرقعات إلى الطائرة بعد توجها إلى موقع الطوارئ.

وأشارت المصادر إلى أنه عقب الفحص تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب مجرد "كيس" بداخلة أعشاب تركها أحد الركاب، قبل نزوله من الطائرة، وتم السماح بصعود الركاب واقلاع الطائرة لاستكمال رحلتها.