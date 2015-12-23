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ديفيد كاميرون يعين المصرية نعمت شفيق فى مجلس أمناء المتحف البريطانى

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ديفيد كاميرون يعين المصرية نعمت شفيق فى مجلس أمناء المتحف البريطانى ديفيد كاميرون يعين المصرية نعمت شفيق فى مجلس أمناء المتحف البريطانى

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، الأربعاء، عن تعيين الاقتصادية المصرية الدكتورة نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤولة عن الأسواق والخدمات المصرفية وعضو بنك انجلترا فى لجنة السياسة النقدية، فى منصب عضو مجلس أمناء المتحف البريطانى لمدة أربع سنوات، بجانب أربع شخصيات أخرى.

وتولت الدكتورة نعمت شفيق فى السابق منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى بين عامى 2011 و2014، إضافة إلى توليها منصب السكرتير الدائم لوزارة التنمية التنمية الدولية البريطانية من مارس 2008 حتى مارس 2011.

وكانت الدكتورة نعمت شفيق أصغر نائب رئيس للبنك الدولى فى عام 2004، إضافة إلى توليها منصب محافظ بالمعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، بجانب عدة مناصب رفيعة أخرى، دولية وأكاديمية.

كانت الملكة اليزابيث قد كرمت الاقتصادية المصرية فى عيد ميلاد الملكة حيث منحتها لقب السيدة القائد، وهو رتبة فائقة الامتياز تمنحها الإمبراطورية البريطانية، وذلك نظير خدماتها فى الإدارة العامة والاقتصاد العالمى.

ومن المنتظر أن تتولى شفيق منصبها فى الخامس من يناير القادم وحتى الرابع من يناير عام 2020.
>يذكر أن الدكتورة نعمت شفيق من مواليد مدينة الإسكندرية، عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية.

وشملت قائمة التعيينات الجديدة كلا من الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "أليانز"، إليزابيث كورل، والاعلامية والكاتبة الصحفية، موريل جراى، ورجل الأعمال البريطانى ورئيس لجنة الاستثمارات بجامعة أوكسفورد، السير بول رودوك، ومدير سلسلة متجر "ويتروز" مارك برايس.
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