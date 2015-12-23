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برنامج «البرلمان» يناقش «سر التحنيط » عند القدماء المصريين

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برنامج «البرلمان» يناقش «سر التحنيط » عند القدماء المصريين برنامج «البرلمان» يناقش «سر التحنيط » عند القدماء المصريين

يستضيف اليوم برنامج «البرلمان» المذاع على قناة «أون تى فى»،الفضائية، شعراوي مصطفى الشهير بـ«الجيولوجي طارق حسان» للحديث عن سر التحنيط عند القدماء المصريين، ومحمد فؤاد بغدادي، الدكتور بكلية الزراعة جامعة عين شمس والنائب محمد عبد الغنى عن دائرة الزيتون والأميرية.

كما يواصل البرنامج حملته ضد التجاوزات فى شركات قطاع الأعمال، وكشف الفساد فى كثير من الملفات المهملة خلال الفترة الماضية.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها برلمان زمان ويعرض الاستجوابات التى كانت تقدم فى برلمانات السابقة، وفقرة بعنوان «طلب إحاطة وتعرض فيها مشاكل المواطنين».

يقدم البرنامج الكاتب الصحفى نصر القفاص، ويذاع يوميا من الأحد إلى الأربعاء فى العاشرة مساءًا.

 

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