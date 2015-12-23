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ريم الهاشمي: قيادتنا حريصة على تمكين الشباب في جميع المجالات

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ريم الهاشمي: قيادتنا حريصة على تمكين الشباب في جميع المجالات ريم الهاشمي: قيادتنا حريصة على تمكين الشباب في جميع المجالات

أكدت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة والعضو المنتدب في اللجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 حرص قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تمكين الشباب بجميع المجالات ومنحهم فرص الترقي والتأهيل لإبراز أدوارهم ومساهمتهم في تعزيز ريادة الدولة.

جاء ذلك خلال لقائها منتسبي ومنتسبات البرنامج الوطني للقادة الشباب (ذخر) والذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة للعام الخامس على التوالي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

حضر اللقاء الذي نظم بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة كل من إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد وقيادات برنامج ذخر ومديري الإدارات في الهيئة.

وتحدثت الهاشمي في عدد من المحاور القيمة التي تفاعل معها منتسبو ومنتسبات برنامج ذخر متناولة دور المرأة الإماراتية وما قدمته القيادة الرشيدة لها من تحفيز ودعم كبيرين بجانب حديثها عن دور الأمومة والوالدين في التربية والتنشئة ودور الأبناء في بر الوالدين علاوة على التطرق إلى أهمية الإصرار والتحدي لتحقيق النجاح والوصول للأهداف.

وعن «إكسبو 2020» أكدت الهاشمي أن الإمارات أول بلد يستضيف هذا الحدث العالمي الكبير خارج الدول الصناعية المتقدمة وأول بلد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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